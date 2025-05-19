Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura ne zaman çekilecek? İŞKUR kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvurularının ardından nihai liste yayımlanırken şimdi gözler kuralarda... On binlerce kişi bavuru yaptı ve bir an evvel kura tarihinin gelmesini bekliyor. Henüz tarihleri bilmeyenler ise "Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura ne zaman çekilecek" sorusuna cevap arıyor. İşte kurata dair bilgiler...
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı için başvurular 9 Mayıs'ta sona erdi. Bugün itibarıyla aradan 1o gün geçti ve kura sürecine dair henüz bilgi sahibi olmayanlar "Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura ne zaman çekilecek" diye soruyor. İşte Sağlık Bakanlığının konuya dair yaptığı duyuru...
Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı için kura çekim tarihi 27 Mayıs olarak belirlendi. Bakanlık canlı yayınla isimleri duyuracak. Sonuç sorgulama işlemlerinin aynı gün akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
Nihai aday listesine ulaşmak için şu adımları izleyebilirsiniz:
İŞKUR’un e-şube web sitesine giriş yapın.
“İş Arayan” kısmından sisteme kullanıcı bilgilerinizle giriş yapın.
Ana menüde yer alan “İş Başvurularım” bölümünü açın.
Sağlık Bakanlığı başvurunuzu bulun ve detaylarına girin.
Buradaki “Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeyi görüntüleyin veya indirebilirsiniz.