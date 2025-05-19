Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura ne zaman çekilecek? İŞKUR kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı için başvurular 9 Mayıs'ta sona erdi. Bugün itibarıyla aradan 1o gün geçti ve kura sürecine dair henüz bilgi sahibi olmayanlar "Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura ne zaman çekilecek" diye soruyor. İşte Sağlık Bakanlığının konuya dair yaptığı duyuru...

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