Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi bugün saat 10.00'da başladı. On binlerce kişi kurayı canlı yayında takip etti. İsmini görenler büyük bir sevinç yaşarken kurayı takip edemeyenler ise kesin sonuçlar için bekliyor. Sağlık Bakanlığı tam sonuçları resmi siteden ilan edecek. Şimdi yoğun şekilde "Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor. 1 | 3

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylardan istenilen belgeler de duyurulacak. Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi

içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp

da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve

başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve

başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan

anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını

taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir

aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde

sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak

suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecek. Kaynak: HABER MERKEZİ 3 | 3