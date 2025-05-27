Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları için yoğun bir arama söz konusu. Bugün kura çekimi işlemi gerçekleşti. Adaylar heyecanla canlı yayında isimlerinin çıkıp çıkmadığını izlemeye çalıştı. Kurayı kaçıranlar veya ismini göremeyenler şimdi kesin sonuçlar için Sağlık Bakanlığının sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi bugün saat 10.00'da başladı. On binlerce kişi kurayı canlı yayında takip etti. İsmini görenler büyük bir sevinç yaşarken kurayı takip edemeyenler ise kesin sonuçlar için bekliyor. Sağlık Bakanlığı tam sonuçları resmi siteden ilan edecek. Şimdi yoğun şekilde "Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor.
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün daha önce yaptığı açıklamaya göre İŞKUR kura sonuçları bu akşam saat 22.00'de ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına https://iscisonuc.saglik.gov.tr sitesinden ulaşabilecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.
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Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylardan istenilen belgeler de duyurulacak.
Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp
da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve
başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve
başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını
taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir
aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde
sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak
suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecek.