Sağlık Bakanlığı | KPSS 2024/5 tercih sonuçları ÖSYM üzerinden açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklanmadı. Geçen yılki süreç incelendiğinde sonuçların açıklanması gerekiyordu fakat beklenen olmadı. Şimdi tarih araması sıklaşmış durumda... Peki ÖSYM KPSS 2024/5 tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak?
Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklanmadı. ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesi sıkça kontrol ediliyor. Adaylar duyuru beklerken "KPSS 2024/5 tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Geçen yılki süreç incelendiğinde KPSS 2025/4 tercih sonuçlarının 12-13 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyordu fakat beklenen olmadı. Sonuçların en geç gelecek pazartesi günü erişime açması öngörülüyor.
Sonuçlar açıklandığında başvuru yapan adaylar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecek.
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