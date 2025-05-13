SAĞLIK BAKANLIĞI | KPSS 2025/4 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Kadrolu ve güvenceli iş imkanı nedeniyle her yıl yüz binlerce kişinin başvurduğu Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için son başvuru tarihi 8 Mayıs'tı. Bugün itibarıyla aradan 5 gün geçti ve bu hafta adayların heyecanı bir hayli yüksek... Sonuç tarihi araması sıklaşırken "KPSS 2025/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor.
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2-8 Mayıs tarihleri arasından ÖSYM üzerinden başvuru yapan sözleşmeli personel adayları bu soruya yanıt bulmaya çalışıyor. ÖSYM'den ve Sağlık Bakanlığından sonuç tarihi bilgisi paylaşılmaması nedeniyle aramalar bu hafta bir hayli sıklaştı. İşte geçen sene yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Bu saat itibarıyla KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den ve Sağlık Bakanlığından açıklama yapılmadı. 2024'te başvurular 21-28 Şubat tarihlerinde alınmış, sonuçlar ise 4 Mart'ta açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir süreç yaşanırsa dün açıklamayan sonuçlar bugün açıklanabilir. Dikkat bu tarih kesin değil bir ihtimal...
Sonuçlar açıklandığında başvuru yapan adaylar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecek.
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