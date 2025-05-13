Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2-8 Mayıs tarihleri arasından ÖSYM üzerinden başvuru yapan sözleşmeli personel adayları bu soruya yanıt bulmaya çalışıyor. ÖSYM'den ve Sağlık Bakanlığından sonuç tarihi bilgisi paylaşılmaması nedeniyle aramalar bu hafta bir hayli sıklaştı. İşte geçen sene yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Bu saat itibarıyla KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den ve Sağlık Bakanlığından açıklama yapılmadı. 2024'te başvurular 21-28 Şubat tarihlerinde alınmış, sonuçlar ise 4 Mart'ta açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir süreç yaşanırsa dün açıklamayan sonuçlar bugün açıklanabilir. Dikkat bu tarih kesin değil bir ihtimal...