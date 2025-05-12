2-8 Mayıs tarihinde alınan Sağlık Bakanlığı KPSS tercih işmelerinin arından yeni hafta ile birlikte sonuç araması sıklaştı. Tarihin henüz netleşmemesi nedeniyle aramalar bir hayli fazla... Sonuç tarihi hakkında bilgi almak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu soru "Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte olası tarih...

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanabilir?

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den ve Sağlık Bakanlığından açıklama yapılmadı. 2024'te başvurular 21-28 Şubat tarihlerinde alınmış, sonuçlar ise 4 Mart'ta açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir süreç yaşanırsa tercih sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanması beklenebilir.