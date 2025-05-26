Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı için artık son düzlüğe girildi. Yarın adaylar için büyük gün... Kuralar çelilecek ve binlerce kişinin ismi belli olacak. Süreç ile ilgili bilgi almaya çalışanlar sıklıkla "Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman ilan edilecek? Kura 27 Mayıs Salı günü gerçeleşecek fakat saat konusunda henüz net bilgi yok. Canlı kura çekilişinin saat 10.00'da başşlaması bekleniyor. Kura bitişi ile birlikte sonuçların birkaç saat içinde erişime açıklaması öngörülüyor.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.