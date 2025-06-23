Sağlık Bakanlığı personel alımı? 18 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığının personel alımı için 2. başvuru tarihleri bekleniyor. Bir an evvel kadrolara yerleşmek isteyen on binlerce kişi şu sıralar "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman" sorularını sıklaştırmış durumda... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu daha önce yaptığı açıklamada net tarih vermezken alım süreci ile ilgili bilgiler paylaşmıştı. İşte olası tarihler...

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