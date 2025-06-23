Sağlık Bakanlığı personel alımı? 18 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı sonrası 18 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri araştırılıyor. Adaylar gün geçtikçe aramalarını sıklaştırırken "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman" diye soruluyor. İşte başvuru için beklenen tarihler...
Sağlık Bakanlığının personel alımı için 2. başvuru tarihleri bekleniyor. Bir an evvel kadrolara yerleşmek isteyen on binlerce kişi şu sıralar "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman" sorularını sıklaştırmış durumda... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu daha önce yaptığı açıklamada net tarih vermezken alım süreci ile ilgili bilgiler paylaşmıştı. İşte olası tarihler...
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 18 bin personel alımıyla ilgili başvuru ve yerleştirme takvimi henüz resmiyet kazanmadı. Sürece dair beklentiler sürerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun nisan ayında yaptığı açıklama dikkat çekiyor. Memişoğlu, ikinci alım sürecinin ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirileceğini ifade etmişti.
Bakanlık, ihtiyaç duyulan kadroları ÖSYM’ye bildirecek. Branş dağılımı ve başvuru şartları, ikinci alıma ilişkin tercih kılavuzuyla açıklanacak.