Sağlık Bakanlığı personel alımı: 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı geçen ay tamamlandı. Bu yıl 18 bin personel alımı daha gerçekleşecek. Yüz binler yeni bir detay olup olmadığını öğrenmek istiyor ve "2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman" diye soruyor.
Sağlık Bakanlığı bu yıl için 18 bin personel alımı daha yapacak. Mayıs ayında tamamlanan 19 bin personel ataması sonrası yeni atamaların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Adaylar bilgi almak adına şu sıralar "2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman" aramasını sıklaştırdı.
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için tarihler henüz netleşmedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu nisan ayında yaptığı açıklamada 2. alımların ağustos ve eylül ayında yapılacağını duyurmuştu.
Bakanlık, ihtiyaç duyulan kadroları ÖSYM’ye bildirecek. Branş dağılımı ve başvuru şartları, ikinci alıma ilişkin tercih kılavuzuyla açıklanacak.