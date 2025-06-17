Sağlık Bakanlığı personel alımı: 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı bu yıl için 18 bin personel alımı daha yapacak. Mayıs ayında tamamlanan 19 bin personel ataması sonrası yeni atamaların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Adaylar bilgi almak adına şu sıralar "2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman" aramasını sıklaştırdı.

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