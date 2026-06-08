Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, ilan yayımlandı mı?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için bekleyiş sürüyor. Yüz binlerce kişi Bakanlıktan gelecek duyuruya odaklanmış durumda... Adalet Bakanlığı ilanı sonrası Sağlık Bakanlığının resmi sitesi sıkça takip ediliyor. Peki yeni bir gelişme yaşandı mı?
Sağlık Bakanlığında kariyer inşa etmek isteyen yüz binlerce sözleşmeli personel ve işçi adayı alım ilanına odaklanmış durumda... Her gün konuyala ilgili bilgi alınmak isteniyor. Yeni haftada aramlar daha da hızlandı. Peş peşe "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu geliyor.
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı için bir ilan yayımlanmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuya dair henüz bir açıklama yapmadı. Haziran ayı bitmeden başvuruların başlaması bekleniyor.
Sözleşmeli personel adayları tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
İşçi adayları ise İŞKUR üzerinden işlemlerini yapacaklar.