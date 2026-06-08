Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, ilan yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığında kariyer inşa etmek isteyen yüz binlerce sözleşmeli personel ve işçi adayı alım ilanına odaklanmış durumda... Her gün konuyala ilgili bilgi alınmak isteniyor. Yeni haftada aramlar daha da hızlandı. Peş peşe "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu geliyor.