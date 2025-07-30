Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tarih paylaşıldı mı?

Sağlık Bakanlığının 18 bin personel alımı için süreç yakından takip ediliyor. Başvuruların ÖSYM ve İŞKUR üzerinden yapılacağı ikinci etap alımlar için geri sayım sürüyor. Yılın ilk döneminde 19 bin personeli kadrosuna katan Bakanlık, ikinci etapla birlikte 18 bin yeni personel istihdam edecek. Peki, 18 bin personel alımına ilişkin başvuru takvimi belli oldu mu?

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