Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tarih paylaşıldı mı?
Sağlık Bakanlığının merakla beklenen 18 bin personel alımıyla ilgili son gelişmeler, adayların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda net bir tarih vermemekle birlikte, alımların ekim 2025 aylarında gerçekleştirileceğini belirtmişti. Peki bet tarih belli oldu mu ve kadro ile branş dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığının 18 bin personel alımı için süreç yakından takip ediliyor. Başvuruların ÖSYM ve İŞKUR üzerinden yapılacağı ikinci etap alımlar için geri sayım sürüyor. Yılın ilk döneminde 19 bin personeli kadrosuna katan Bakanlık, ikinci etapla birlikte 18 bin yeni personel istihdam edecek. Peki, 18 bin personel alımına ilişkin başvuru takvimi belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" dedi. Net tarih henüz belli olmadı. Başvuru tarihinin eylül ayında kesinleşmesi bekleniyor.
Adaylar, 657 sayılı Kanun’un 4/B ve 48/A maddelerinde belirtilen genel şartları taşımalıdır.
Türk vatandaşı olanlar (Bulgaristan’dan göç edenler dâhil),
KKTC vatandaşları,
2527 sayılı Kanun kapsamındakiler başvuru yapabilir.
Mavi kartlılar ve yabancı uyruklular başvuru yapamaz.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacak.
Atamalar, 7315 sayılı Kanun’a göre yapılacak arşiv araştırması sonucuna bağlıdır.