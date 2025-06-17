Sağlık Bakanlığı sağlık raporu ücretleri: Aile hekimliği sağlık raporu ücretli mi, ne kadar?

Türkiye'de sağlık raporu alma süreci, Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu yeni ücretli başvuru sistemiyle değişiyor. 15 Haziran 2025 tarihinden itibaren sürücü belgesi, sporcu ve tek hekim raporları dahil birçok sağlık belgesi için para ödenecek. Şimdi sıklıkla "sağlık raporu ücretleri ne kadar" sorusu geliyor. 1 | 3

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ NE KADAR? Sağlık Bakanlığı'nın “Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” kapsamında alınacak bazı sağlık raporlarının 2025 yılına ait ücretleri belli oldu. Bireysel sağlık raporlarında tek hekim sağlık raporu 300 TL olurken, aynı rapor aile hekimliği üzerinden alındığında 250 TL olarak belirlendi. Sağlık kurulu raporu ise 1250 TL’ye yükseldi. Silah ruhsatı için sağlık kurulu raporu 1500 TL olurken, sürücü belgesi almak isteyenler için fiyatlar branş sayısına göre değişiyor: – Tek branş: 300 TL

– İki branş: 450 TL

– Kurul raporu: 750 TL Havacılık ve denizcilik gibi özel alanlarda ise ücretler daha yüksek: – Uçucu raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf I: 5250 TL

– Sınıf II: 3750 TL

– Dalgıç/Denizaltıcı raporu: 3750 TL Öte yandan, psiko-teknik değerlendirme kapsamında yapılan psikiyatri muayenesi için vatandaşların ödeyeceği tutar 300 TL olarak açıklandı. 2 | 3