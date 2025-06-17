Sağlık Bakanlığı sağlık raporu ücretleri: Aile hekimliği sağlık raporu ücretli mi, ne kadar?
Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, 15 Haziran 2025 itibarıyla aile hekimliklerinden alınan sürücü belgesi, sporcu ve birçok diğer tek hekim raporu ücretli hale getirildi. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren bu yeni uygulama kapsamında ehliyet, sporcu, hac/umre için parmak izi, iş sağlığı ve güvenliği, akli meleke ile yivsiz av tüfeği raporları için artık ödeme yapılacak. Peki sağlık raporu ücreti ne kadar?
Türkiye'de sağlık raporu alma süreci, Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu yeni ücretli başvuru sistemiyle değişiyor. 15 Haziran 2025 tarihinden itibaren sürücü belgesi, sporcu ve tek hekim raporları dahil birçok sağlık belgesi için para ödenecek. Şimdi sıklıkla "sağlık raporu ücretleri ne kadar" sorusu geliyor.
SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ NE KADAR?
Sağlık Bakanlığı'nın “Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” kapsamında alınacak bazı sağlık raporlarının 2025 yılına ait ücretleri belli oldu.
Bireysel sağlık raporlarında tek hekim sağlık raporu 300 TL olurken, aynı rapor aile hekimliği üzerinden alındığında 250 TL olarak belirlendi. Sağlık kurulu raporu ise 1250 TL’ye yükseldi.
Silah ruhsatı için sağlık kurulu raporu 1500 TL olurken, sürücü belgesi almak isteyenler için fiyatlar branş sayısına göre değişiyor:
– Tek branş: 300 TL
– İki branş: 450 TL
– Kurul raporu: 750 TL
Havacılık ve denizcilik gibi özel alanlarda ise ücretler daha yüksek:
– Uçucu raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf I: 5250 TL
– Sınıf II: 3750 TL
– Dalgıç/Denizaltıcı raporu: 3750 TL
Öte yandan, psiko-teknik değerlendirme kapsamında yapılan psikiyatri muayenesi için vatandaşların ödeyeceği tutar 300 TL olarak açıklandı.
İsteğe bağlı sağlık raporu almak isteyen vatandaşlar, Aile Hekimliği birimlerinden işlem öncesi üç farklı yolla işlem kodu alabiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği yöntemler şöyle:
www.sbos.saglik.gov.tr adresi üzerinden,
SMS yoluyla,
Aile hekimine doğrudan fiziki başvuru ile.
İşlem kodu alındıktan sonra rapor ücretleri, muayene öncesinde ya da sonrasında şu yollarla ödenebiliyor:
– www.sbos.saglik.gov.tr internet sitesi üzerinden,
– Yetkili banka kanalları aracılığıyla.
Muayene işlemi tamamlandıktan sonra sağlık raporu oluşturuluyor. Oluşturulan raporlar, vatandaşlar tarafından e-Nabız ve e-Devlet sistemleri üzerinden dijital olarak görüntülenebiliyor.