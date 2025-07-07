Sağlık Bakanlığı ilk dönemde 19 bin personel almıştı. Mayıs ayında gerçekleşen atamalar sonrası şimdi gözler 18 bin personel alımı daha yapılacak. Yüz binler resmi mercilerden gelecek duyuruya odaklanmış durumda... "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel 2. alımlar ne zaman" sorusu revaçta...

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 18 bin personel alımıyla ilgili başvuru ve yerleştirme takvimi henüz resmiyet kazanmadı. Sürece dair beklentiler sürerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun nisan ayında yaptığı açıklama dikkat çekiyor. Memişoğlu, ikinci alım sürecinin ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirileceğini ifade etmişti.