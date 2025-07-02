Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2. ilan ne zaman başlıyor? Bakanlıktan duyuru geldi mi?
Sağlık Bakanlığı personel alımı için 2. ilan bekleniyor. Mayıs ayında 19 bin personel alınmıştı şimdi gözler 18 bin sözleşmeli personel duyurusunda... Her gün konu hakkında bilgi almak isteyenler araştırmalarını sıklaştırıyor. Bu vesile ile "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman" sorusu yükseliyor.
Sağlık Bakanlığının 2. alımları için tarih bekleniyor. ÖSYM'ye geçilecek kontenjan ve branş bilgileri sonrası tercih işlemleri başlayacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken sıklıkla "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman" sorusuna yanıt aranıyor.
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 18 bin personel alımıyla ilgili başvuru ve yerleştirme takvimi henüz resmiyet kazanmadı. Sürece dair beklentiler sürerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun nisan ayında yaptığı açıklama dikkat çekiyor. Memişoğlu, ikinci alım sürecinin ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirileceğini ifade etmişti.
Bakanlık, ihtiyaç duyulan kadroları ÖSYM’ye bildirecek. Branş dağılımı ve başvuru şartları, ikinci alıma ilişkin tercih kılavuzuyla açıklanacak.