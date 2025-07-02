Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2. ilan ne zaman başlıyor? Bakanlıktan duyuru geldi mi?

Sağlık Bakanlığının 2. alımları için tarih bekleniyor. ÖSYM'ye geçilecek kontenjan ve branş bilgileri sonrası tercih işlemleri başlayacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken sıklıkla "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman" sorusuna yanıt aranıyor.

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 18 bin personel alımıyla ilgili başvuru ve yerleştirme takvimi henüz resmiyet kazanmadı. Sürece dair beklentiler sürerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun nisan ayında yaptığı açıklama dikkat çekiyor. Memişoğlu, ikinci alım sürecinin ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirileceğini ifade etmişti.