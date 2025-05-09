SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI İÇİN BU TARİH GÖZE ÇARPIYOR... 2025 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı KPSS tercihleri sona erdi. Tercih işlemlerinin ardından sonuç tarihi araması yapılmaya başlandı. On binlerce kişi hem Sağlık Bakanlığından hem de ÖSYM'den yapılacak duyuruyu beklerken bilgi almak adına "Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları için bekleyiş başladı. İşlemlerin gece itibarıyla sona ermesinin ardından sonuç tarihi epey gündem oldu. Başvuru yapan binler "Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor. İşte geçen sene yaşanan sürece ilişkin bilgiler...
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM henüz resmi bir duyuru yapmadı. Geçen yıl başvurular 21-28 Şubat tarihlerinde alınmış, sonuçlar ise 4 Mart'ta açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenirse tercih sonuçlarının 12-13 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
ÖSYM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.