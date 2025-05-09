Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları için bekleyiş başladı. İşlemlerin gece itibarıyla sona ermesinin ardından sonuç tarihi epey gündem oldu. Başvuru yapan binler "Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor. İşte geçen sene yaşanan sürece ilişkin bilgiler...

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM henüz resmi bir duyuru yapmadı. Geçen yıl başvurular 21-28 Şubat tarihlerinde alınmış, sonuçlar ise 4 Mart'ta açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenirse tercih sonuçlarının 12-13 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.