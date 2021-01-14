Sağlık çalışanları aşılanmaya başladı: İşte ilk fotoğraflar...
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Türkiye'ye Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) "aşı randevu" bölümü eklendi.
Uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarının sisteme tanımlanmasıyla, Sağlık Bakanlığınca ilgili kişilere bildirim yapılacak.
Sağlık çalışanları, MHRS'den aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak veya bağlı bulunduğu sağlık kuruluşunda COVID-19 aşısı yaptırabilecek.
Aşıların üzerindeki karekod sayesinde, ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün olmayacak.