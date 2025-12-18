Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak: Şartlar belli oldu
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların 19-29 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacağı belirtildi. Adayların belirlenen şartları taşıması gerektiği vurgulanırken, alıma ilişkin sürecin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda ayrıntılı şekilde açıklandığı kaydedildi. Peki uzman erbaş alımı için başvuru şartları neler? İşte detaylar...
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.
Uzman erbaş başvuruları ne zaman?
Uzman erbaş alımı için başvurular 19 Aralık'ta başlayacak ve 29 Aralık'ta sona erecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Başvurular, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" adresi üzerinden alınacak.
Başvuru şartları neler?
İlana göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin en az lise mezunu olmaları ve 27 yaşını doldurmamış bulunmaları şartı aranıyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan adaylar başvuru yapabilecek.
Askerlik şartı aranıyor mu?
Adayların askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları gerekiyor. Askerlik hizmetini tamamlamış olanlar için ise terhis tarihinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması şartı bulunuyor. Buna göre, 19 Aralık 2020 ve sonrasında terhis olan adaylar başvuruda bulunabilecek.