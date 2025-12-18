Başvuru şartları neler?

İlana göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin en az lise mezunu olmaları ve 27 yaşını doldurmamış bulunmaları şartı aranıyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan adaylar başvuru yapabilecek.