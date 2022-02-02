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Sahte botoks ve dolgu malzemesi operasyonu: 1 gözaltı

İnternet üzerinden sahte botoks ürünleri ve tıbbi malzeme satışı yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte botoks ürünlerinin satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Yapılan incelemede, ecza depolarında ya da eczanelerde satılması gereken botoks ve dolgu ilaçları ile tıbbi malzemelerin sahtelerinin, internet üzerinden satıldığı belirlendi.

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Ürünlerin Bakırköy'deki bir adreste depolandığını tespit eden ekipler, buraya yaptıkları baskında bir kişiyi gözaltına aldı.

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Adresteki aramada, 875 botoks ve dolgu malzemesi ile botoks uygulanmasında kullanılan 1100 malzeme ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "kamu sağlığına karşı işlenen suçlar" maddesi kapsamında işlem yapıldı.

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