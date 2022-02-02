Sahte botoks ve dolgu malzemesi operasyonu: 1 gözaltı İnternet üzerinden sahte botoks ürünleri ve tıbbi malzeme satışı yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte botoks ürünlerinin satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 1 | 4

Yapılan incelemede, ecza depolarında ya da eczanelerde satılması gereken botoks ve dolgu ilaçları ile tıbbi malzemelerin sahtelerinin, internet üzerinden satıldığı belirlendi. 2 | 4

Ürünlerin Bakırköy'deki bir adreste depolandığını tespit eden ekipler, buraya yaptıkları baskında bir kişiyi gözaltına aldı. 3 | 4