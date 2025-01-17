SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR? Kalıcı sağlık sorunlarına ve ölüme neden oluyor...

İş insanı Rıza Kalkavan'ın da ölümüne neden olan sahte içki can almaya devam ediyor. İstanbul’da sahte alkol kaynaklı zehirlenmelerde 38 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Yaşananların ardından sahte içkinin nasıl anlaşılacağı merak konusu oldu. Peki sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içkiyi anlamanın bir yöntemi var mı? Sahte içkinin belirtileri neler?

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