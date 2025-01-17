SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR? Kalıcı sağlık sorunlarına ve ölüme neden oluyor...
İstanbul'da sahte içkiden dolayı 38 kişinin hayatını kaybetmesi paniğe neden oldu. İnsanlar merakla sahte içkinin nasıl anlaşılacağını araştırıyor. Sahte içki ölüme ve birçok kalıcı sağlık sorununa neden olabiliyor. Peki, insan hayatını tehdit eden sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içkiyi ayırt edebilecek yöntemler var mı? Sahte içkinin belirtileri neler? Detaylar haberimizde...
İş insanı Rıza Kalkavan'ın da ölümüne neden olan sahte içki can almaya devam ediyor. İstanbul’da sahte alkol kaynaklı zehirlenmelerde 38 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Yaşananların ardından sahte içkinin nasıl anlaşılacağı merak konusu oldu. Peki sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içkiyi anlamanın bir yöntemi var mı? Sahte içkinin belirtileri neler?
Sahte içki nasıl anlaşılır?
Sahte içkiyi bazı ipuçlarıyla ayırt etmek mümkün olabiliyor. İşte sahte içkinin anlaşılabileceği bazı yöntemler:
Fiyat Kontrolü
Normal fiyat aralığından daha düşük fiyatta olan içkiler sahte içki kategorisinde olabilir. Bu sebeple fiyatın düşük olması şüphe uyandırmalı.
Bandrol
TAPDK bandrolünün Türkiye'de satışa sunulan içki şişelerinde bulundurulma zorunluluğu var. Satın alınan içki şişesinde eğer TAPDK bandrolü yoksa dikkatli olunmalı.