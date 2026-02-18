Sahur duası nedir? Sahurda nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?
Milyonlarca Müslüman 2026 Ramazan ayının ilk sahuruna bu gece kalkacak. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşların kafalarında bazı sorular var. Bunlardan biri de "Sahurda nasıl niyet edilir" şeklinde...
Ramazan ayına "merhaba" demek üzereyiz. Bu gece ilk sahur için sofralar kurulacak ve yaklaşık 12 saat boyunca Müslümanlar oruç tutacak. Sahura kalkmadan önce binlerce kişi "Sahurda nasıl niyet edilir", "Niyet etmeden oruç tutulur mu", "Sahur duası nedir" sorularına cevap arıyor.
Niyet etmeden oruç tutulur mu?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz.
Sahurda nasıl niyet edilir?
Ramazan ayında oruca niyet etmek isteyenlerin yemeğini yedikten sonra “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya” şeklinde niyet etmesi yeterlidir.
Sahur duası nedir?
Peygamberimiz (sas); “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ım! Bizi iftara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle!” şeklinde dua ve niyazda bulunurdu.