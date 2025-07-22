Sakarya ve Bilecik yangını söndürüldü mü? Sakarya ile Bilecik yangını son durum nedir?

Sakarya'da meydana gelen orman yangını korku dolu anlar yaşatırken yangın Bilecik'e sıçradı. Bölge halkı büyük panik yaşarken yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durumu aktarırken yoğun şekilde "Sakarya ve Bilecik yangını söndürüldü mü" soruları geliyor.

Sakarya ve Bilecik yangını henüz söndürülmüş değil. Önümüzdeki 12 saatin çok kritik olduğu belirtildi. İşte Bakan Yumaklı'nın geçtiği son bilgiler...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik-Kurtköy'de dün saat 16.51'de orman dışı alanda başlayıp daha sonra ormana sirayet eden yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

Geçen hafta sonu ve bu hafta yüksek sıcaklıklar nedeniyle yoğun risk bulunduğunu farklı iletişim kanallarıyla kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Yumaklı, bu süreçte başta riskli bölgeler olmak üzere yangın çıkmaması için gerekli hassasiyeti gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Aktif iki yangına değinen Yumaklı, "Bilecik-Kurtköy'de dün saat 16.51'de orman dışı alanda başlayıp daha sonra ormana sirayet eden bir yangın söz konusuydu. Bu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor." dedi.

"Önümüzdeki 12 saat çok kritik"

Yumaklı, saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarla, yanmayan yerlere alev atması ya da yanan yerlerde tekrar alevlenmeler olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yangın, öğleden sonra Bilecik sınırlarına geldi. Şu anda Osmaneli sınırları içerisinde devam ediyor. Bu gece saat 22.00'den sonra rüzgarın hızının 10 kilometre ve altına düşeceğini Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerinden almış durumdayız. Bu faktör, bizim ekiplerimizin yangınla mücadelesinde çok önemli. Çünkü kararsız rüzgar maalesef ki zaman zaman yangına müdahale eden ekiplerimizin de risk altında olmasına, tehlike atlatmasına sebep oldu. Özellikle önümüzdeki 12 saatin çok kritik olduğunu belirtmek istiyorum. Buraya sadece bu bölgeden değil, ülkemizin farklı bölgelerinden de çok yoğun şekilde araç takviyesi gün içerisinde yapmıştık. Şu anda orman teşkilatımız ve ilgili kurumlar bu bölgede özellikle iki noktada alevlere çok ciddi şekilde müdahale ediyor. İnşallah olumlu sonuç alacağımızı düşünüyorum sabah saatlerine doğru. Sakarya ve Bilecik'te bu yangından etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diliyorum."

Yumaklı, ellerindeki her türlü vasıtayla ekiplere su taşıyan, yardım eden, destek olan bölge halkına da teşekkür etti.