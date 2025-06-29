Sakarya'da başladı Bilecik'e sıçradı! Yangından etkilenen yerler dronla görüntülendi
Sakarya’nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde 27 Haziran’da başlayan orman yangını, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine kadar sıçradı. Yaklaşık 35 kilometrekarelik alanda etkili olan yangına, karadan ve havadan yoğun müdahale sürüyor. Helikopter, uçak, İHA ve 1000'in üzerinde personelin görev aldığı çalışmalarda, Gölpazarı’ndaki 14 yerleşim yeri tedbir amaçlı tahliye edildi.
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Sakarya’nın Hacıyakup Paşalar bölgesinde 27 Haziran Cuma günü çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine kadar ulaştı.
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Geniş bir alanda etkili olan yangın, yaklaşık 35 kilometrekarelik bir alanı etkisi altına aldı.
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Yangına müdahale çalışmaları hem karadan hem havadan yoğun şekilde devam ediyor.
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Arazözler ve iş makineleriyle yapılan karadan müdahaleye, havadan helikopterler, uçaklar ve İHA’lar destek veriyor.
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