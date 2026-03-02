Saldırı sonrası gözler Natanz'da: Nükleer tesiste ne var, neden önemli?
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son operasyonlarında Natanz nükleer tesisinin hedef alındığı bildirildi. İran tarafı tesisin vurulduğunu açıklarken, UAEA Başkanı Rafael Grossi "Herhangi bir nükleer tesisin zarar gördüğüne ya da vurulduğuna dair bir belirti bulunmuyor" dedi. Gelişmelerin ardından İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme merkezi olan Natanz'ın kapasitesi, güvenlik yapısı ve faaliyetleri yeniden gündeme geldi. Peki bu tesiste kimler çalışıyor, ne tür faaliyetler yürütülüyor? İşte İran'daki nükleer tesis hakkında merak edilen detaylar...
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son operasyonlarında Natanz nükleer tesisinin hedef alındığı bildirildi. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) nezdindeki temsilcisi, tesisin vurulduğunu açıklarken, hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
UAEA Başkanı Rafael Grossi ise "Herhangi bir nükleer tesisin zarar gördüğüne ya da vurulduğuna dair bir belirti bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
Yaşanan gelişmelerin ardından dikkatler yeniden İran'ın en kritik nükleer merkezlerinden biri olan Natanz'a çevrildi.
İran'ın en büyük zenginleştirme tesisi
Tahran'ın yaklaşık 250 kilometre güneyinde bulunan Natanz, İran'ın en geniş kapsamlı uranyum zenginleştirme tesisi olarak biliniyor. Tesiste, uranyumun nükleer yakıta dönüştürülmesini sağlayan çok sayıda santrifüj sistemi yer alıyor.
UAEA verilerine göre İran, Natanz'da uranyumu yüzde 60 saflık oranına kadar zenginleştiriyordu. Uzmanlara göre bu oran, nükleer silah üretimi için gerekli kabul edilen yüzde 90 seviyesine teknik olarak yakın bir eşik olarak değerlendiriliyor.
Güvenlik seviyesi ve kapasitesi
Natanz tesisi, İran'ın nükleer programının merkezlerinden biri olarak hem teknik kapasitesi hem de güvenlik altyapısıyla öne çıkıyor. Yer altına inşa edilmiş bölümler ve güçlendirilmiş yapılar, tesisi dış müdahalelere karşı daha dayanıklı hale getiriyor.
Tesiste görev yapan personel sayısına ilişkin güncel ve resmi bir rakam kamuoyuna açıklanmış değil. Ancak Natanz'ın, İran'ın en büyük ve en yoğun çalışan nükleer komplekslerinden biri olduğu biliniyor.