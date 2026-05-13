Samsun'da sel suları çekildi, afetin bilançosu ortaya çıktı
Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan sağanağın ardından taşan derelerin neden olduğu sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. İlçe merkezinde biriken çamur ve molozlar iş makineleriyle temizlenirken, selde zarar gören araçlar için hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede başlatılan temizlik çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.
Kuvvetli yağışın ardından ilçe merkezinden geçen derelerin taşması sonucu birçok nokta sular altında kalırken, ekipler ilçe genelinde temizlik faaliyetlerine devam ediyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekipleri; kepçe, iş makineleri ve vidanjörlerle cadde ve sokaklarda biriken çamur, su ve molozları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sel sularına kapılarak zarar gören, çoğunluğu otomobil ve motosikletlerden oluşan araçların ise hasar tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaldırılacağı belirtildi.
Öte yandan Havza’daki son durum, dron ile havadan görüntülendi.
Havza ilçe merkezinde 12 Mayıs akşamı etkili olan sağanak yağış sonrası Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi’nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ile giriş katlarını su basmıştı. Sel nedeniyle bazı araçlar da sürüklenmişti.