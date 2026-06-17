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Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 45 dereceye ulaşmasıyla günlük yaşam olumsuz etkilendi. Vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalışırken, bazı çocuklar su kanallarına girerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

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Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi - Resim: 1

Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

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Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi - Resim: 2

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

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Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi - Resim: 3

Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret eden vatandaşlardan bazıları, şemsiye ve şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalışırken tarihi çarşılar bölgesinde vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.

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Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi - Resim: 4

Bazı çocukların ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Camisi avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.

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Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi - Resim: 5
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