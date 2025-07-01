Şap hastalığı nedir? Şap hastalığı insana bulaşır mı, geçer mi?
Hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı. Bunun sebebi olarak ise şap hastalığı gösterildi. Bu gelişmenin hemen ardından bazı sorular artmaya başladı. Bunlardan bazıları da "Şap hastalığı nedir", "Şap hastalığı insana bulaşır mı" şeklinde...
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü aldığı kararla 81 ilde hayvan pazarlarının kapatıldığını belirtti. Hayvanlarda şap hastalığının artması nedeniyle bu karar alınırken "Şap hastalığı nedir", "Şap hastalığı insana bulaşır mı" soruları artmaya başladı.
Şap hastalığı nedir?
Şap hastalığı, özellikle çift tırnaklı hayvanları (inek, koyun, keçi, domuz gibi) etkileyen, son derece bulaşıcı viral bir hayvan hastalığıdır. Etkeni "Foot and Mouth Disease Virus" (FMDV) adlı bir virüstür. Hastalık; hayvanların ağız, dil, dudak, burun, meme ve ayak bölgelerinde ağrılı yaralar ve veziküller (su kabarcıkları) oluşmasına neden olur.
Belirtiler arasında:
Yüksek ateş,
İştahsızlık,
Topallık,
Salya artışı,
Verim kaybı (süt ve et) yer alır.
Hastalık ekonomik açıdan ciddi zararlara yol açar; hem hayvanların verimi düşer hem de karantina ve hayvan hareket kısıtlamaları nedeniyle ticaret etkilenir.
Şap hastalığı insana bulaşır mı?
Hayır, şap hastalığı genellikle insanlara bulaşmaz. FMD virüsü, hayvanlara özgüdür ve insanlarda hastalık oluşturma riski son derece düşüktür. Ancak, çok nadir vakalarda virüsle yoğun temas sonucu hafif grip benzeri belirtiler görülebilir. Bu durum istisnaidir ve bulaşıcılığı oldukça sınırlıdır.
İnsanlar için risk olmasa da, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla:
Hayvan hareketlerinin sınırlandırılması,
Karantina önlemleri,
Aşı uygulamaları
gibi yöntemler titizlikle uygulanır.