Şap hastalığı nedir? Şap hastalığı insana bulaşır mı, geçer mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü aldığı kararla 81 ilde hayvan pazarlarının kapatıldığını belirtti. Hayvanlarda şap hastalığının artması nedeniyle bu karar alınırken "Şap hastalığı nedir", "Şap hastalığı insana bulaşır mı" soruları artmaya başladı.

Şap hastalığı nedir?

Şap hastalığı, özellikle çift tırnaklı hayvanları (inek, koyun, keçi, domuz gibi) etkileyen, son derece bulaşıcı viral bir hayvan hastalığıdır. Etkeni "Foot and Mouth Disease Virus" (FMDV) adlı bir virüstür. Hastalık; hayvanların ağız, dil, dudak, burun, meme ve ayak bölgelerinde ağrılı yaralar ve veziküller (su kabarcıkları) oluşmasına neden olur.

Belirtiler arasında:

Yüksek ateş,

İştahsızlık,

Topallık,

Salya artışı,

Verim kaybı (süt ve et) yer alır.

Hastalık ekonomik açıdan ciddi zararlara yol açar; hem hayvanların verimi düşer hem de karantina ve hayvan hareket kısıtlamaları nedeniyle ticaret etkilenir.