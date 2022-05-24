Sarıkamış'ta mayısta kar sürprizi

Vatandaşlardan Fırat Aktaş, mayısta yağan karın kendilerini şaşırttığını belirterek, "Bugün mayısın 24'ü, yağan kar çiftçiyi çok etkiledi. Şimdi hayvanlar hep içeri girecek. Yani böyle bir şey görülmemiş." dedi.

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