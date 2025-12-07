Google Haberler

Sarıyer’de yağış nedeniyle yol çöktü: İki araç dereye düştü

Sarıyer Uskumruköy’de etkili olan kuvvetli yağış, derenin üzerinden geçen yolda çökme meydana gelmesine neden oldu. Çökme sonucu yol üzerinde bulunan bir pikap ve bir kamyonet dereye sürüklendi.

Sarıyer’de yağış nedeniyle yol çöktü: İki araç dereye düştü - Resim: 1

 Sarıyer'de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü.

1 6
Sarıyer’de yağış nedeniyle yol çöktü: İki araç dereye düştü - Resim: 2

Uskumruköy'de, viyadüğün altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi.

2 6
Sarıyer’de yağış nedeniyle yol çöktü: İki araç dereye düştü - Resim: 3

Çökmenin ardından yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü.

3 6
Sarıyer’de yağış nedeniyle yol çöktü: İki araç dereye düştü - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

4 6
Sarıyer’de yağış nedeniyle yol çöktü: İki araç dereye düştü - Resim: 5

Ayrıca bölgede sele kapılan bir araç da kanala düştü, bazı iş yerlerini su bastı.

5 6
Sarıyer’de yağış nedeniyle yol çöktü: İki araç dereye düştü - Resim: 6

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

6 6