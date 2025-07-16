Şarköy yangını son durum nedir? Tekirdağ Şarköy yangını söndürüldü mü, yangın nasıl çıktı? Ölü ve yaralı var mı?
Dün öğlen saatlerinde Tekirdağ Şarköy'de yangın çıktı. Tarım alanında başlayan yangın ormana dorğu ilerledi. Bugün de yangının Çanakkale'ye sıçradığı belirtildi. Bölge sakinleri korkuya kapılırken son durum merak ediliyor. Yangın milyonların canını yakarken sıkça "Şarköy yangını söndürüldü mü" sorusu geliyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor. Güneşin ilk ışıklarından itibaren havadan müdahale de başladı. Milyonlar son durumu araştırıyor ve sıkça "Şarköy yangını söndürüldü mü" sorusu iletiliyor.
Şarköy orman yangını son durum...
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.
Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, Şarköy mevkisinde başlayan yangının gün içerisinde ilerleyerek kent sınırına ulaştığını söyledi.
Yangının Kavakköyü kırsalına kadar geldiğini anlatan Toraman, şöyle konuştu:
"Rüzgar etkisini azalttı. Arkadaşlarımız ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiler. Mücadeleye devam ediyorlar. Yangın, doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmiyor. O bölgede hattımızı oluşturduk, arkadaşlarımız müdahalelerini yapıyorlar, kritik tesislerle ilgili risk yok."
Havadan müdahale başladı
Ekipler, zaman zaman rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangına karadan yoğun müdahale etti.
Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarına başladı.