Şarköy yangını son durum nedir? Tekirdağ Şarköy yangını söndürüldü mü, yangın nasıl çıktı? Ölü ve yaralı var mı?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor. Güneşin ilk ışıklarından itibaren havadan müdahale de başladı. Milyonlar son durumu araştırıyor ve sıkça "Şarköy yangını söndürüldü mü" sorusu iletiliyor. 1 | 3

Şarköy orman yangını son durum... Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı. Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 2 | 3