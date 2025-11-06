Satılık ilanına kandılar, 2.1 milyon TL kaptırdılar
Antalya’da internet ilanı üzerinden kurulan dolandırıcılık planında, ev sahibi ve alıcı tapuda buluşturuldu. Dolandırıcılar 2 milyon 100 bin liralık vurgun yaptı, 3 kişi tutuklandı.
Antalya’da internet üzerinden satışa çıkarılan bir daire, dolandırıcıların yeni hedefi oldu. İnternetteki ilanı gören şüpheliler, ilan sahibine ulaşıp bir yakınları adına evi satın almak istediklerini söyledi. Ardından, evi başka bir kişi adına alacaklarını öne sürerek karmaşık bir plan kurdu.
Dolandırıcılar, hem evi satan kişiyle hem de evi satın almak isteyen alıcıyla iletişim kurarak iki tarafı Tapu Müdürlüğü’nde buluşturdu. Ancak bu sırada ev sahibi ve alıcı, birbirleriyle doğrudan bir para alışverişi yapmadı. Şüpheliler, alıcı konumundaki kişiden 2 milyon 100 bin lirayı havale yoluyla aldı.
Ev sahibi, dairesini yüksek fiyata sattığını sanarken; alıcı, evi düşük fiyata aldığını düşündü. Böylece iki taraf da dolandırıcıların kurduğu oyunun farkına varamadı. Olay, alıcının parasının kaybolduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan aramalarda 65 bin lira nakit para, 6 cep telefonu, 12 sim kart, bir miktar uyuşturucu madde ve 1 milyon 150 bin lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, benzer yöntemlerle yapılan internet dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.