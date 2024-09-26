Sayıları her geçen gün azalıyor! Aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor Türkiye'de taşı sanata dönüştüren ustalarının sayısı her geçen gün azalıyor. Taş ev ya da taş duvar gibi gibi yapılara talep ise her geçen gün artıyor. Talep çok arz az olduğunda da bu mesleği icra eden ustaların kazançları hayli dolgun seviyeye ulaşıyor. Taş ustaları randevuyla çalışıyor. Örneğin kışın Erzincan'da çalışan bir usta kışın Muğla'da taş ev inşa ediyor. Erzincanlı taş ustası Şakir Alkan "Biz bu işin sanatkârıyız. Bizden sonra gelenlere de bu işi bırakmayı istiyoruz" diyor. Alkan günlük 3 bin 500, 4 bin lira yevmiye ile ayda 100 bin lira kazandığını söylüyor.

Özgün ve geleneksel mimarileriyle öne çıkan taş evler, dayanıklılığı sayesinde yıllara meydan okuyarak günümüze taşındı. 1 | 7

Yalnızca konut olarak değil aynı zamanda tarihi ve kültürel bir miras olarak da öne çıkan bu evlere Türkiye’nin hemen her bölgesinde rastlamak mümkün. 2 | 7

Ancak taş işçiliği günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mesleklerden… Taşı sanata dönüştüren ustaların sayıları her geçen gün azalıyor. Talep çok arz ise az olduğunda bu mesleği icra eden ustaların kazançları da hayli dolgun seviyede… 3 | 7