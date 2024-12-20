Sebze meyvenin yanında benzin! Yol kenarında akaryakıt satıyorlar, fiyat epey farklı
Suriye'de rejim değişti, yeni yönetim geçici de olsa iş başına geldi. Ülkenin nasıl bir yöne gideceği henüz belli değil. 13 yıllık iç savaş nedeniyle ekonomik olarak da bitik durumda olan Suriye'de dikkat çeken manzaralar göze çarpıyor. Örneğin, akaryakıt istasyonlarında yakıt bulmak çok zor. Hâl böyle olunca akaryakıt yol kenarlarında satılmaya başladı. Benzinin litresi akaryakıt istasyonlarına göre yüzde 25, yüzde 30 daha pahalı.
Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ardından 8 Aralık’ta Beşar Esad rejiminin devrildi. Akabinde geçici hükümet göreve başladı.
Fakat ülkenin geleceğinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmayı sürdürüyor.
Silahlı muhalif grupları çatısı altında toplayan Heyete Tahrir eş Şam (HTŞ) lideri Ahmet eş Şera, BBC’ye verdiği mülakatta bazı konulara açıklık getirdi.
Suriye’nin Afganistan olmayacağını ifade eden Şera, kadınların eğitim hakkına inandıklarını belirtirken, alkol tüketiminin yasaklanıp yasaklanmayacağın ilişkin ise net konuşmadı.