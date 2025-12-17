Şeftali, armut ve kirazın can damarıydı: Kuraklık tehdidi büyüyor
Bursa’da şeftali, armut, siyah incir ve kiraz üretiminin can damarı olan Gölbaşı Göleti, aralık ayına gelinmesine rağmen kritik seviyelere geriledi. Kuraklık ve yıllardır çözülemeyen taban sorunları nedeniyle neredeyse kuruma noktasına gelen gölet, çiftçileri endişelendiriyor.
Bursa’da şeftali, armut, siyah incir ve kiraz gibi önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiği alanların sulanmasında kritik rol oynayan Gölbaşı Göleti, aralık ayına girilmesine rağmen alarm veren görüntüsüyle endişe yaratıyor.
Atatürk'ün talimatıyla tarıma desteğe başlamıştı
Kestel ilçesinde yer alan Gölbaşı Göleti, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1933 yılında tarımsal sulamaya destek amacıyla yapılmaya başlandı ve 1938’de hizmete alındı. O tarihten bu yana Bursa Ovası’ndaki verimli tarım arazilerinin su ihtiyacının karşılanmasında önemli bir işlev üstlendi.
Şeftali, armut ve kirazın can damarıydı
Kestel ve Gürsu ilçelerinde özellikle şeftali, armut, siyah incir ve kiraz üretimi yapılan tarım alanları uzun yıllar boyunca bu göletten sağlanan suyla sulandı. Ancak bu yıl etkili olan kuraklık ile birlikte, gölet tabanındaki sorunların yıllardır çözülememesi nedeniyle su seviyesi kritik düzeye geriledi.
Aralık ayının ortasında olunmasına karşın yalnızca tepsi görünümünde sınırlı miktarda su barındıran göletin mevcut durumu, çiftçiler ve sektör temsilcileri arasında ciddi kaygı oluşturuyor. Sulak alan niteliğini neredeyse yitirme noktasına gelen Gölbaşı Göleti’nin tamamen kuruması halinde, Bursa Ovası’ndaki tarımsal üretimin olumsuz etkilenebileceği ifade ediliyor.
Gölbaşı yakınlarında zeytin bahçesi bulunan DSİ'den emekli çiftçi Orhan Çağlayan, yukarıdan gelen sellerin getirdiği rüsubatlar yüzünden göl tabanında 14 metreye yakın dolgu bulunduğunu söyledi.
"Çiftçiler mağduriyet yaşıyor"
Göletin özelliğini kaybettiğini ve adeta bir tepsi konumuna geldiğini vurgulayan Çağlayan, "Su toplama kapasitesi çok düştüğü için çiftçiler mağduriyet yaşıyor. Bu yıl şiddetli bir kuraklık da söz konusu. Gölün bir an önce yükseltilmesi gerekiyor. DSİ'nin 2014 yılında bitirmesi gerekiyordu planlama diye diye bugüne gelindi. Bir an öce yapılması gerekiyor" diye konuştu.