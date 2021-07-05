Şehirlere göre aşı yapılma oranları: En yüksek il Muğla
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu il yüzde 79,2 ile Muğla oldu. Bu ili Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir izledi. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin ve Muş olarak kayıtlara geçti.
COVID-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde 51 ilde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 55'inden fazlasına en az bir doz aşı uygulandı.
Sağlık Bakanlığının "Covid-19 Bilgilendirme Platformu"nda yer alan bilgiye göre, ülke genelinde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 57,81'ine bir doz, yüzde 25,23'üne iki doz aşı uygulandı.
18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu il yüzde 79,2 ile Muğla oldu. Muğla, 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 75'inden fazlasının aşılandığı tek il olarak kayıtlara geçti.
Ülke genelinde, 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 65-75'ine en az bir doz aşının yapıldığı 16 il yer aldı.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en fazla olduğu iller sıralamasında Çanakkale yüzde 73'le ikinci, Kırklareli yüzde 72,8'le üçüncü oldu.
Bu şehirlerin ardından Edirne (yüzde 72,4), Balıkesir (yüzde 71), Eskişehir (yüzde 70), Amasya (yüzde 69), Aydın (yüzde 68,9), Bilecik (yüzde 68) ve İzmir (yüzde 67,9) geldi.
18 yaş üstü nüfusunun yüzde 65-75'i aşılanan diğer iller şöyle sıralandı:
"Ankara (yüzde 67), Tekirdağ (yüzde 66,7), Bartın (yüzde 66,3), Yalova (yüzde 65,6), Denizli (yüzde 65,3), Bolu (yüzde 65,2), Ordu (yüzde 65,1)."
--- Aşılamada İstanbul, Ankara ve İzmir'deki durum ---
18 yaş üstü nüfusunun yüzde 67,9'unun en az bir doz aşı olduğu İzmir, üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.
En az bir doz COVID-19 aşısı yapılanların oranının yüzde 67 olduğu Ankara ikinci, İstanbul yüzde 58,6 aşılama oranıyla üç büyükşehir arasında üçüncü oldu.