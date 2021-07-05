Şehirlere göre aşı yapılma oranları: En yüksek il Muğla

Sağlık Bakanlığının "Covid-19 Bilgilendirme Platformu"nda yer alan bilgiye göre, ülke genelinde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 57,81'ine bir doz, yüzde 25,23'üne iki doz aşı uygulandı.

COVID-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde 51 ilde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 55'inden fazlasına en az bir doz aşı uygulandı.

18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu il yüzde 79,2 ile Muğla oldu. Muğla, 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 75'inden fazlasının aşılandığı tek il olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde, 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 65-75'ine en az bir doz aşının yapıldığı 16 il yer aldı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en fazla olduğu iller sıralamasında Çanakkale yüzde 73'le ikinci, Kırklareli yüzde 72,8'le üçüncü oldu.