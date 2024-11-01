Sel İspanya'yı yıktı... Afetin boyutu korkunç: Can kaybı artıyor
İspanya son dönemin en büyük sel felaketini yaşıyor. On binlerce insanın etkinlendiği sel felaketinde can kaybı her gün biraz daha yükseliyor. Şu ana kadar 158 kişinin cesedine ulaşılırken, yüzlerce de kayıp bildiriliyor. Uydu görüntüleri ile selin öncesi ve sonrası karşılaştırılırken korkunç manzara gözler önüne serildi. Selin girmediği cadde ve sokak, yıkmadığı yol ve köprü kalmadı. Ülkede 3 günlük milli yas ilan edilirken, maddi hasarın da milyonlarca doları bulacağı belirtiliyor.
İspanya, birkaç gündür devam eden şidetli yağış ve fırtınaların ardından adeta enkaza döndü. Yüzlerce kişinin sel sularına kapılarak kaybolduğu, can kaybının ise158'e yükseldiği öğrenildi.
Can kayıplarının 155'inin Valencia'da, 2'sinin Castilla-La Mancha'da ve 1'inin Malaga'da yaşandığı aktarıldı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin kimliklerin belirlenmesi çalışmalar sürüyor.
Bir yıllık yağışın sekiz saat içinde yağdığı şehirler enkaza dönerken, bölgeye 50 mobil morg kurulduğu belirtildi.
Öte yandan "yüzyılın en kötü dönemi" olarak adlandırılan felaketin boyutu, uydu görüntülerine de yansıdı. Uygu görüntülerinde ülkenin rengi bile değişirken, sel sularının şehirlerin içine sokulduğu görüldü.