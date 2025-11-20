Selahattin Demirtaş çıktı mı, serbest bırakıldı mı? Demirtaş tahliye oldu mu, ne zaman olacak?
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 2016 yılından bu yana Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunuyor. Son günlerde Demirtaş'ın serbest bırakılıp bırakılmayacağı tartışılırken bugün yine bir sıcak gelişme yaşandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Demirtaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişme sonrası bir kez daha "Selahattin Demirtaş çıktı mı, serbest bırakıldı mı" soruları hızlandı.
Kamuoyunun gündeminde şu sıralar Selahattin Demirtaş'ın tahliye olup olmayacağı yer alıyor. MHP lider Dvelet Bahçeli'nin geçen haftalarda yaptığı açıklamalar geniş yankı uyandırırken bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından Demirtaş ile ilgili görüş bildirdi.
Selahattin Demirtaş tahliye oldu mu?
20 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş henüz cezaevinden çıkmış değil. Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulu bulunuyor. Avukatları Demirtaş'ın tahliyesi için başvuruda bulundu. Mahkemenin nasıl bir karar vereceği merak konusu...
Feti Yıldız'dan Demirtaş açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bugün yaptığı açıklamada "AİHM, ihlal kararlarının hangi seçenek benimsenerek yerine getirileceği konusunda devletlerin takdir yetkisine müdahale etmediği, ancak seçenek yoksa ihlalin giderilmesi için alınması gereken tedbiri doğrudan gösterdiği bilinen bir husustur.
Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise, ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir. Bu durumda başka bir seçenek yoktur. Tutuklunun AİHM kararı doğrultusunda ihlalin kaldırılmasına yönelik verdiği dilekçelerin makul süre içerisinde incelenerek karar kurulması gerekir. Buradaki makul süre keyfi süre değildir.
Adaletin hizmetinde 25 bin 459 Hakim ve C.Savcısı bulunmaktadır. Hâkim ve C.Savcılarına yardımcı personel sayısı 179 bin 591 kişidir. Yani hakim ve personel sıkıntımız da yoktur" dedi.