Selahattin Demirtaş tahliye oldu mu? Demirtaş tahliye olacak mı, ne zaman olacak?
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak AİHM'in kararı daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları "Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı, ne zaman olacak" sorularını hızlandırdı.
Selahattin Demirtaş 2016 yılından bu yanan tutuklu bulunuyor. Son zamanlarda Demirtaş'ın tahliye olacağı iddia edilirken 2 gündür sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti. Bugün de MHP Lideri Devlet Bahçeli eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında açıklamalarda bulundu. Şimdi yoğun şekilde "Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı, ne zaman olacak" sorusu geliyor.
Selahattin Demirtaş tahliye oldu mu?
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tahliye olmuş değil. Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulu bulunuyor.
AİHM kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Türkiye’nin yaptığı itiraz başvurusunu değerlendirdi. Mahkeme, dosyanın yeniden incelenmesi talebini reddederek daha önce verilen hak ihlali kararını kesinleştirdi. Kararın ardından Demirtaş’ın avukatları, tahliye talebiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.
MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin Selahattin Demirtaş'la ilgili sorusuna "Tahliyesi hayırlı olur" yanıtını verdi.