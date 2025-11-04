Selahattin Demirtaş tahliye oldu mu? Demirtaş tahliye olacak mı, ne zaman olacak?

Selahattin Demirtaş 2016 yılından bu yanan tutuklu bulunuyor. Son zamanlarda Demirtaş'ın tahliye olacağı iddia edilirken 2 gündür sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti. Bugün de MHP Lideri Devlet Bahçeli eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında açıklamalarda bulundu. Şimdi yoğun şekilde "Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı, ne zaman olacak" sorusu geliyor.