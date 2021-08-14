Selde 40 evin yıkıldığı Babaçay havadan görüntülendi

Sel suları köydeki dereyle evler arasında bulunan istinaf duvarı ile 40 evin yıkılmasına neden oldu. Köyün girişindeki 2 köprünün çökmesi dolayısıyla köyün kara yolu ulaşımı kesildi.

Köy sakinlerinden Turhan Akın, 5 katlı binasının temelinden itibaren sel sularına kapıldığını, deprem yönetmeliğine uygun ve çok sağlam yaptığı halde binasını yıkılmaktan kurtaramadığını söyledi.

"Selde, binamız olduğu gibi gitti." diyen Akın, şöyle konuştu: