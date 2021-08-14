Selde 40 evin yıkıldığı Babaçay havadan görüntülendi
Sel felaketi nedeniyle 40 evin yıkıldığı ve birçok evin hasar gördüğü Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyü havadan görüntülendi.
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde meydana gelen yıkım havadan görüntülendi.
Sel suları köydeki dereyle evler arasında bulunan istinaf duvarı ile 40 evin yıkılmasına neden oldu. Köyün girişindeki 2 köprünün çökmesi dolayısıyla köyün kara yolu ulaşımı kesildi.
Köyde yaşayanlar, sel felaketinden çatılara ve tepelere çıkarak kurtulmaya çalıştı, bulundukları yerlerden helikopterlerle güvenli noktalara taşındı.
Babaçay köyünün sakinleri, afet anında yaşadıklarını anlattı.
Köy sakinlerinden Turhan Akın, 5 katlı binasının temelinden itibaren sel sularına kapıldığını, deprem yönetmeliğine uygun ve çok sağlam yaptığı halde binasını yıkılmaktan kurtaramadığını söyledi.
"Selde, binamız olduğu gibi gitti." diyen Akın, şöyle konuştu: