Senede sadece üç gün ‘kelle paça ütme’ işi yapıyorlar, yevmileri 4 bin lirayı buluyor
Adana'da aralarında demirci ustalarının da olduğu 14 kişilik ekip, 100 dereceye yaklaşan ocak sıcaklığında 'kelle paça' ütme mesaisi yapıyor. Ustaların günlük yevmileri ise 4 bin liraya buluyor.
Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da Kurban Bayramı dolayısıyla kesilen kurbanlıkların kelle ve paçaları, kışın tüketilmek üzere ocak başında işleniyor.
Kozan'da aralarında demirci ustalarının da bulunduğu 14 kişilik ekip bayramda kelle-paça ütüme ustası oldu.
Ustalar, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar devam eden yoğun tempoda kelle ütme mesaisine başladı.
Hava sıcaklığının 35 dereceleri geçtiği, ocak sıcaklığının ise 100 dereceye yaklaştığı alanda günlük yaklaşık 200 kelle ve paçanın temizlendiği belirten ustalar, sıcak havaya rağmen mesleklerini sürdürüyor.