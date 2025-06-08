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  4. Senede sadece üç gün ‘kelle paça ütme’ işi yapıyorlar, yevmileri 4 bin lirayı buluyor

Senede sadece üç gün ‘kelle paça ütme’ işi yapıyorlar, yevmileri 4 bin lirayı buluyor

Adana'da aralarında demirci ustalarının da olduğu 14 kişilik ekip, 100 dereceye yaklaşan ocak sıcaklığında 'kelle paça' ütme mesaisi yapıyor. Ustaların günlük yevmileri ise 4 bin liraya buluyor.

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Senede sadece üç gün ‘kelle paça ütme’ işi yapıyorlar, yevmileri 4 bin lirayı buluyor - Resim: 1

Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da Kurban Bayramı dolayısıyla kesilen kurbanlıkların kelle ve paçaları, kışın tüketilmek üzere ocak başında işleniyor. 

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Senede sadece üç gün ‘kelle paça ütme’ işi yapıyorlar, yevmileri 4 bin lirayı buluyor - Resim: 2

Kozan'da aralarında demirci ustalarının da bulunduğu 14 kişilik ekip bayramda kelle-paça ütüme ustası oldu. 

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Senede sadece üç gün ‘kelle paça ütme’ işi yapıyorlar, yevmileri 4 bin lirayı buluyor - Resim: 3

Ustalar, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar devam eden yoğun tempoda kelle ütme mesaisine başladı. 

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Senede sadece üç gün ‘kelle paça ütme’ işi yapıyorlar, yevmileri 4 bin lirayı buluyor - Resim: 4

Hava sıcaklığının 35 dereceleri geçtiği, ocak sıcaklığının ise 100 dereceye yaklaştığı alanda günlük yaklaşık 200 kelle ve paçanın temizlendiği belirten ustalar, sıcak havaya rağmen mesleklerini sürdürüyor. 

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