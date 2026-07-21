Servetini tek tek dağıttı... Dünyanın konuştuğu milyarder 90 yaşında hayatını kaybetti

Sağlık sistemine 2 milyar dolar bağışladı

Sanford'un en büyük bağışı, bugün kendi adını taşıyan Sanford Health sağlık sistemine oldu. Yaklaşık 2 milyar dolarlık destek sayesinde küçük ölçekli bir hastane, ABD'nin en büyük kırsal sağlık ağlarından biri haline geldi.

2007 yılında yaptığı 400 milyon dolarlık bağış ise o dönemde ABD sağlık sistemi tarihinin en büyük bağışlarından biri olarak kayıtlara geçti.