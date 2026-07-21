Servetini tek tek dağıttı... Dünyanın konuştuğu milyarder 90 yaşında hayatını kaybetti
ABD'li milyarder bankacı ve hayırsever T. Denny Sanford, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Hayatı boyunca 4 milyar dolardan fazla bağış yapan Sanford, "Parasız ölmek istiyorum" sözüyle hafızalara kazınmıştı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'nin Güney Dakota eyaletinde bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden T. Denny Sanford, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yaşamı boyunca 4 milyar doların üzerinde bağış yapan Sanford, yıllar önce dile getirdiği "Parasız ölmek istiyorum" sözünü büyük ölçüde hayata geçirdi.
Mart ayı itibarıyla yaklaşık 2,4 milyar dolarlık servete sahip olduğu tahmin edilen Sanford, servetinin önemli bölümünü sağlık, eğitim ve bilim projelerine aktardı.
Sağlık sistemine 2 milyar dolar bağışladı
Sanford'un en büyük bağışı, bugün kendi adını taşıyan Sanford Health sağlık sistemine oldu. Yaklaşık 2 milyar dolarlık destek sayesinde küçük ölçekli bir hastane, ABD'nin en büyük kırsal sağlık ağlarından biri haline geldi.
2007 yılında yaptığı 400 milyon dolarlık bağış ise o dönemde ABD sağlık sistemi tarihinin en büyük bağışlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Yoksulluktan milyarderliğe uzanan hikâye
Çocuk yaşta annesini kaybeden Sanford, küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladı. 1986 yılında satın aldığı küçük bir banka zamanla First Premier Bank'e dönüştü.
Servetini ise düşük kredi notuna sahip müşterilere yönelik kredi kartı hizmeti sunan Premier Bankcard sayesinde kazandı. Bu iş modeli, Güney Dakota'nın bankacılık mevzuatındaki avantajlarla hızla büyüdü.
Eğitim ve bilime de büyük destek verdi
Sanford, yalnızca sağlık alanına değil; burs programları, araştırma merkezleri ve eğitim projelerine de yüz milyonlarca dolar aktardı. California'daki UC San Diego, Sanford Consortium ile San Diego Hayvanat Bahçesi ve Safari Parkı da bağış yaptığı kurumlar arasında yer aldı.
Chronicle of Philanthropy tarafından birçok kez ABD'nin en cömert bağışçıları arasında gösterilen Sanford, 2025 yılında tek başına 321 milyon dolar bağışlayarak ülkenin en büyük hayırseverleri listesinde 14. sırada yer aldı.
Hakkındaki soruşturma tartışma yaratmıştı
Sanford hakkında 2020 yılında çocuk istismarı görüntülerine ilişkin iddialar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Ancak Güney Dakota Başsavcılığı, 2022 yılında eyalet yetki alanında dava açılmasını gerektirecek suç unsuru bulunmadığına karar verdi.
Tartışmalara rağmen Sanford, ABD'de özellikle sağlık ve eğitim alanında yaptığı milyarlarca dolarlık bağışlarla anılan isimlerden biri olarak hafızalarda yer aldı.