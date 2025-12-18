Şeyma Subaşı gözaltına mı alındı? Şeyma Subaşı için neden yakalama kararı çıkarıldı?
Türkiye bugün yeni bir operasyona uyandı. Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç gibi ünlüler gözaltına alınırken Şeyma Subaşı için de yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon büyük yankı uyandırırken bazı sorular peş peşe gelmeye başladı. Bunlardan biri de "Şeyma Subaşı gözaltına mı alındı" şeklinde...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca ünlülere uyuşturucu operasyonu gerçekleşti. 2. dalgada birçok isim gözaltına alınırken birbirinden ünlü isimler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimlerden biri de Şeyba Subaşı... Şimdi Acun Ilıcalı'nın eski eşi olan Subaşı hakkında neden yakalama kararı çıkarıldığı merak ediliyor.
Şeyma Subaşı gözaltına mı alındı?
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıklarına dair makul şüpheler bulunduğu belirtildi.
Bu kapsamda İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri İstanbul’un farklı ilçelerinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki gözaltına alındı.
Şeyma Subaşı, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü’nün yakalanması için çalışmalar sürerken, Mümine Senna Yıldız’ın evinde 5 gram esrar ve öğütme aparatı ele geçirildi.