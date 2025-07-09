Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigara grubuna zam geldi? Marlboro ne kadar oldu? İşte yeni sigara fiyatları.

Philip Morris sigara grubuna zam geldi. Vatandaşlar yeni fiyatları merak ediyor. Sigara tiryakileri birtakım sorular yöneltirken "Sigaraya zam mı geldi", "Hangi sigara grubuna zam geldi" sorusu peş peşe geliyor.

Son zamla birlikte en pahalı ürün 120 TL ile Marlboro Roll 50 olurken, en ucuz sigaralar 85 TL ile Chesterfield ve L&M oldu.