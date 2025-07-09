Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigara grubuna zam geldi? Marlboro ne kadar oldu? İşte yeni sigara fiyatları.
Haziran ayında gelen ÜFE rakamları sonrası sigaralara zam geldi. Bugün de Philip Morris sigara grubunda artış yapıldı. Şimdi sıklıkla "Sigaraya zam mı geldi", "Hangi sigara grubuna zam geldi" sorusu yöneltiliyor.
Philip Morris sigara grubuna zam geldi. Vatandaşlar yeni fiyatları merak ediyor. Sigara tiryakileri birtakım sorular yöneltirken "Sigaraya zam mı geldi", "Hangi sigara grubuna zam geldi" sorusu peş peşe geliyor.
Philip Morris sigara grubu ürünlerine 9 Temmuz 2025 itibarıyla zam geldi. Yeni fiyat listesi şöyle:
Parliament Night Blue Pack / Long: 94 TL
Parliament Aqua Blue Slims: 93 TL
Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 92 TL
Parliament Midnight Blue: 89 TL
Marlboro Red Long: 92 TL
Marlboro Red / Touch: 90 TL
Marlboro Touch Blue / Gray / Gray RCB / White: 90 TL
Marlboro Edge: 88 TL
Marlboro Edge Slims / Blue / Sky: 87 TL
Muratti: 87 TL
Muratti Blu: 86 TL
Lark: 86 TL
Chesterfield: 85 TL
L&M: 85 TL
Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün): 120 TL
Son zamla birlikte en pahalı ürün 120 TL ile Marlboro Roll 50 olurken, en ucuz sigaralar 85 TL ile Chesterfield ve L&M oldu.