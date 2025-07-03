Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu?
Bugün haziran ayı ÜFE ve TÜFE rakamları açıklandı. ÜFE yüzde 15,71 gelirken sigara ve alkole de ÖTV zammı yolda... Sigara tüketenler şimdi "Sigaraya zam mı geldi" sorusunu sıklaştırmış durumda...
Türkiye İstatistik Kurumu, bugün haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle ÜFE rakamları da belli oldu. ÜFE'nin yüzde 15,71 gelmesi ÖTV zammına da yansıyacak. Bu aynı zamanda sigara ve alkole de zam anlamına geliyor. Peki bugün sigaraya zam geldi mi?
Sigaraya zam geldi mi?
2025 Temmuz itibarıyla sigara ve alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları, 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda güncellendi. Yapılan hesaplamalara göre sigara fiyatlarına en az 10 TL zam geliyor.
Zam sonrası en düşük sigara fiyatı 70 TL'den 80 TL'ye yükselecek. ÖTV'deki yüzde 15,71 oranındaki artışla birlikte, bir paket sigaradan alınacak en düşük ÖTV tutarı 42,37 TL'ye çıktı. KDV dahil edildiğinde bir paket sigaradan alınan toplam vergi yükü en az 65 TL olacak.