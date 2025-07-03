Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, bugün haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle ÜFE rakamları da belli oldu. ÜFE'nin yüzde 15,71 gelmesi ÖTV zammına da yansıyacak. Bu aynı zamanda sigara ve alkole de zam anlamına geliyor. Peki bugün sigaraya zam geldi mi? 1 | 3

Sigaraya zam geldi mi? 2025 Temmuz itibarıyla sigara ve alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları, 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda güncellendi. Yapılan hesaplamalara göre sigara fiyatlarına en az 10 TL zam geliyor. 2 | 3