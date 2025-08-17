Silivri'de denize girmek yasak mı, yasaklandı mı?
İstanbul'da etkin olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken denize girmek de bazı bölgelerde yasaklandı. İstanbul'da denize girmek için en çok tercih edilen yerlerden biri de Silivri... Peki Silivri'de denize girmek yasak mı?
İstanbul'da fırtına 3 gündür etkili oluyor. Rüzgar nedeniyle bazı olumsuz hadiseler yaşanırken denize girmek de tehlike yaratıyor. Bu nedenle bazı bölgelerde denize girmek yasaklandı. Şimdi tercihini Silivri'den yapmak isteyen vatandaşlar "Silivri'de denize girmek yasak mı" diye soruyor.
Silivri'de denize girmek yasaklandı mı?
Silivri Kaymakamlığı bugün bölgede denize girmenin yasak olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada "Ağır hava ve deniz şartlarının oluşturabileceği boğulma riskini önlemek amacıyla tüm ilçe genelindeki plajlarda 15, 16 ve 17 Ağustos 2025 tarihlerinde denize girişler yasaklandı." denildi.