Sındırgı'da deprem stresi analizi: 'Ölü faylar' bile tetiklendi!

Bölgede normal şartlarda depremin etkisi ve şiddetinde azalma beklediklerini ifade eden Sözbilir, şunları kaydetti:

"Eğer yeni bir ana şok yaşanmazsa şu anda devam eden aktivite belli ölçeklerde etkinliğini azaltabilir. Ancak sistemde yeni bir ana şok yaşama tehlikesi var. Böyle bir durum olursa sistem bu sefer güneydoğuya doğru kırılmaların devam edeceği ve artçıların daha da uzun süreceğini söyleyebiliriz. Eğer artık bir ana şok tekrar yaşanmazsa 6 ve üstü, o zaman bu alt aktivite belli bir zaman sonra bitecektir. Deprem aktiviteleri devam ederken 11 kişiden oluşan yer bilimcilerle bölgedeki faylarda çalışma yürütüyoruz. Son dönemde meydana gelen depremlerin stres analizini yapıyoruz. Depremlerin oluştuğu faylarda hangi tarafa doğru enerji transferi yaptığını gerekli analizlerle ölçebiliyoruz. Bundan sonra depremler hangi fayın tetiklenmesine neden olabilir? Aslında bu çalışmalar onu bulmak demek. Tüm bu çalışmaların sonunda stresin ne kadar toplandığı ve hangi faya doğru stres aktarımı olacağı ortaya çıkmış olacak."