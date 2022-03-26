Sinop'taki yunus ölümleriyle ilgili açıklama
Sinop'ta son dönemde meydana gelen yunus ölümlerinin, balıkçılık etkileşiminden kaynaklandığı belirtildi.
Sinop'ta son dönemde karaya vuran çok sayıda yunusun öldüğü görüldü.
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, kentteki ölü yunuslar üzerine yaptıkları incelemenin tamamlandığını söyledi.
Ölü bulunan yunuslardan 4'ünün otopsi işlemlerinin Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yapıldığını belirten Özsandıkçı şunları söyledi:
"Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünden uzman bir veteriner hekimin de katılımıyla incelememizi yaptık. Hayvanların balıkçılık etkileşimine bağlı olarak öldükleri sonucuna ulaştık."