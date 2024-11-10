Sirenler çaldı, hayat durdu... Türkiye aynı anda, tek yürek Ata'sını andı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında büyük özlem ve saygıyla anıldı. Yurdun farklı noktalarında Ulu Önder'in vefat ettiği saat 09.05'te hayat durdu. Vatandaşlar derin bir sessizlik içinde Ata'ya saygı duruşunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümünde özlem ve saygıyla anıyoruz.
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Güne buruk başlayan vatandaşlar, saat 09.05'te çalan sirenlerle olduğu yerde Ata'ya saygıya durdu.
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Hayat durma noktasına gelirken, şehirler, caddeler bir anda sessizliğe büründü.
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Sürücüler ve taksiciler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.
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