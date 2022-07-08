Siyaset tarihinde liderlere yapılan suikastlar Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Abe'nin suikast sonucu öldürülmesi siyaset sahnesindeki diğer suikastları yeniden gündeme getirdi. ABD'nin eski Başkanı Kennedy, Pakistan'ın eski Başbakanı Benazir Butto, İsrail'in eski Başbakanı İzak Rabin'in de aralarında bulunduğu birçok lider suikasta uğradı.

Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralandı. Abe, hastaneye kaldırıldı ve müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 1 | 14

Abe'nin öldürülmesi, siyasi ya da dini nedenli bir suikast olup olmadığı yönündeki belirsizliğini koruyor. Japonya'nın eski başbakanının öldürülmesi dünyada siyasi liderlere düzenlenen suikastları tekrar gündeme getirdi. İşte, yakın geçmişte öne çıkan lider isimlere yönelik düzenlenen bazı suikastlar... 2 | 14

John F. Kennedy ABD'nin 35. Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te Dallas'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikastın faili olarak yakalanan Lee Harvey Oswald ise gözaltındayken Jack Ruby tarafından öldürüldü. Resmi açıklamalarda Ruby'nin, Oswald'u "bireysel tepki" nedeniyle öldürdüğü ve herhangi bir örgütle bağlantısının kurulmadığı iddia edildi. Kennedy suikastı, üzerinden geçen yaklaşık 59 yıla rağmen hala birçok soruyu içerisinde barındırıyor. Hakkında birçok komplo teorisi üretilen suikast, "Killing Kennedy" isimli filmle beyaz perdeye aktarıldı. 3 | 14