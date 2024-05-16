Slovakya Başbakanı Fico'ya düzenlenen saldırı tarihte suikastla öldürülen liderleri akıllara getirdi Slovakya lideri Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucunda karnından ve göğsünden vurularak hastaneye kaldırıldı. Slovak liderin hayati tehlikeyi atlattığı açıklanırken, düzenlenen suikast girişimi akıllara suikast ile öldürülen liderleri akıllara getirdi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun, başkent Bratislava'nın Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanması, dünyada siyasi liderlere düzenlenen suikastları tekrar gündeme getirdi. 1 | 12

ABE ŞİNZO Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Japonya'nın Nara kentinde Temmuz 2022'de katıldığı seçim kampanyasında silahla vurularak hayatını kaybetti. Abe için Tokyo'nun merkezindeki Zojo-Ji Budist Tapınağı'nda az sayıda kişiyle basına kapalı bir cenaze töreni yapıldı. Abe'ye suikast düzenleyen 42 yaşındaki Yamagami Tetsuya eski Başbakan'ın Birleşme Kilisesi'yle bağlantısı olduğu inancıyla Abe'yi hedef aldı. 2 | 12

JOHN F. KENNEDY ABD'nin 35. Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te Dallas'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikastın faili olarak yakalanan Lee Harvey Oswald ise gözaltındayken Jack Ruby tarafından öldürüldü. Resmi açıklamalarda Ruby'nin, Oswald'u "bireysel tepki" nedeniyle öldürdüğü ve herhangi bir örgütle bağlantısının kurulmadığı iddia edildi. Kennedy suikastı, üzerinden geçen yaklaşık 61 yıla rağmen hala birçok soruyu içerisinde barındırıyor. Hakkında birçok komplo teorisi üretilen suikast, "Killing Kennedy" isimli filmle beyaz perdeye aktarıldı. 3 | 12