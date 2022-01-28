Smyrna Tiyatrosu'nda antik geçit bulundu
İzmir'in merkezindeki Smyrna Antik Kenti'nde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 26 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde "L" biçimindeki geçidin, izleyicilerin tiyatroya ulaşması için inşa edilmiş bir "vomitoryum" olduğu belirtiliyor. Kazı Heyeti Başkanı Ersoy, "Oldukça iyi kondisyonda bir yapı ortaya çıkardık. Tiyatro yavaş yavaş şekilleniyor." dedi.
İzmir'in merkezindeki Smyrna Antik Kenti'nin tiyatro bölümündeki kazılarda "sanatçı tuvaleti" bulan arkeologların bölgedeki son keşfi, 26 metre uzunluğunda ve "L" biçiminde inşa edilmiş 2 bin yıllık geçit oldu.
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Kadifekale ile Smyrna Agorası arasındaki yamaçta yer alan 2 bin yıllık tiyatrodaki son kazılar, uluslararası çaptaki buluntuları arkeoloji dünyasına kazandırdı.
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