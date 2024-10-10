Sofralardan eksik olmayan ürünlerde tespit edildi! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi (10 Ekim 2024)

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Ekim'den bu yana taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etmeye devam ediyor. Ünlü köftecide 'domuz eti' skandalının ardından açıklama yapan bakanlık hem tüketicinin hem de üreticinin menfaatinin korunduğuna dikkat çekti.

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