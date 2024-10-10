Sofralardan eksik olmayan ürünlerde tespit edildi! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi (10 Ekim 2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı ürünlerinde taklit ve tağşişe giden firmaları tek tek ifşalamaya devam ediyor. Vatandaşlar güvendikleri markalara karşı hayal kırıklığı yaşarken, sosyal medyada tepkiler büyüyor. Son yayınlanan listede her yemeğin vazgeçilmezi salçalardan çıkanlar pes dedirtti. Yine sabah akşam içilen siyah çayda da tağşiş yapıldığı görüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Ekim'den bu yana taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etmeye devam ediyor. Ünlü köftecide 'domuz eti' skandalının ardından açıklama yapan bakanlık hem tüketicinin hem de üreticinin menfaatinin korunduğuna dikkat çekti.
Öte yandan 10 Ekim 2024 taklit ve tağşiş listesinde de yine markaların akılalmaz oyunları gözler önüne serildi. Ünlü baharatçıların kekiklerinde yabancı madde, salçalarda gıda boyası bulundu.
Gıda boyası sadece salçada değil, 7'den 70'e herkesin gün boyu içtiği çaylarda da tespit edildi.
İşte halkın sağlığı ile oynayarak ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markalar...